Reportan muerte de hombre en una sede de la Cruz Roja en Hermosillo; revelan la posible causa

Hermosillo, Sonora.- Durante el mediodía de este jueves 18 de diciembre de 2025 se reportó la muerte de una persona del sexo masculino, cuya identidad por el momento se desconoce, en las instalaciones de la base Centro de la Cruz Roja Mexicana en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El hoy occiso arribó al lugar en compañía de sus familiares y a bordo de un vehículo particular; sin embargo, minutos más tarde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con información preliminar de medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 12:09, cuando el adulto mayor fue ingresado para recibir atención especializada de emergencia en el centro médico anteriormente mencionado, el cual se ubica en la intersección del bulevar Luis Encinas y la calle 14 de abril, en el sector Centro de la capital sonorense. Hasta el momento se desconocen los datos generales del fallecido.

Sin embargo, aproximadamente a las 13:00 horas, el personal médico declaró sin vida al individuo tras brindarle la atención correspondiente. Posteriormente se dio aviso de lo sucedido a las autoridades mediante un reporte a las líneas de emergencias. Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo se presentaron en el sitio como primeros respondientes, confirmando el fallecimiento del sujeto, por lo que procedieron a resguardar el inmueble.

Reportan muerte de un hombre en la base Centro de la Cruz Roja Mexicana en Hermosillo.

Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las respectivas diligencias en el lugar, incluyendo entrevistas a la familia del afectado y a los paramédicos que lo atendieron, entre otro tipo de pesquisas. De forma extraoficial se sabe que una presunta sobredosis cobró la vida del hombre, pero serán las autoridades competentes quienes confirmen o desmientan esta versión.

Finalmente, el cadáver fue retirado y trasladado hacia la sede del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del deceso y esclarecer si existe algún tipo de delito que perseguir en este lamentable caso. Se espera que las autoridades compartan más información en las próximas horas y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización.

Fuente: Tribuna del Yaqui