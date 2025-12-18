Se movilizan autoridades por narcomantas colocadas en diferentes puntos de Ciudad Obregón

Ciudad de Obregón, Sonora.- Las corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno se movilizaron a diferentes puntos de Ciudad Obregón esta tarde, tras el reporte de la colocación de mensajes atribuidos a grupos de la delincuencia organizada en la vía pública. Estos sucesos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas de este jueves 18 de diciembre, lo cual provocó la activación de los protocolos de respuesta.

El primer hallazgo se registró en la zona norte de la ciudad, en el puente peatonal ubicado sobre la Carretera Federal México 15, frente a una tienda Walmart. De manera casi simultánea, se reportó una segunda ubicación en el extremo sureste, en el puente vehicular de la misma carretera federal y la calle 300. Esta distribución de los narcomantas requirió un despliegue simultáneo por parte de las fuerzas del orden.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, los mensajes expuestos hacen referencia a los recientes episodios de violencia que han afectado a la región, los cuales han dejado la pérdida de vidas humanas en fechas recientes. En el texto de las mantas se vierten señalamientos hacia grupos antagónicos respecto a la presunta autoría de hechos delictivos y procesos de reclutamiento de sicarios.

Tras asegurar los perímetros, elementos de seguridad pública procedieron al retiro del material para evitar la exposición pública y preservar cualquier indicio que pudiera integrarse a las carpetas de investigación. Peritos especializados de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron del levantamiento de los objetos, iniciando con ello las diligencias pertinentes para identificar a los responsables de la colocación de dichos materiales.

Las mantas fueron colgadas de dos puentes diferentes de la ciudad

Hasta el momento, las autoridades mantienen la vigilancia en los sectores estratégicos de la ciudad y continúan con las investigaciones bajo la conducción del Ministerio Público, con el fin de esclarecer estos hechos y su posible vinculación con la incidencia delictiva registrada en la zona durante las últimas semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui