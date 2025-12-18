Tras horas de angustia, hallan con vida a pareja de menores desaparecidos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El reporte de desaparición de dos adolescentes concluyó de manera positiva este jueves 18 de diciembre, con el hallazgo con vida de ambos. Familiares y colectivos de búsqueda confirmaron que Yancarlo Cervantes Villalva, de 17 años de edad, y Darlene Guadalupe Gaxiola Maldonado, de 16 años, se encuentran sanos y salvos y ya están bajo el resguardo de sus respectivos núcleos familiares.

De acuerdo con los datos difundidos en redes sociales, la denuncia se hizo el pasado miércoles 17 de diciembre, luego de que los padres perdieron contacto con los jóvenes, quienes mantienen una relación sentimental. Yancarlo, Vecino de la colonia México, y Darlene, con domicilio en la colonia Nueva Palmira, habían sido vistos por última vez la tarde de ayer miércoles, lo que activó una alerta ciudadana ante el temor de que pudieran ser víctimas de algún delito.

No obstante, tras las labores de búsqueda y la colaboración de la ciudadanía, se pudo esclarecer que la ausencia de los menores no estuvo relacionada con algún delito por parte de terceros. Según la información confirmada por el entorno cercano de los involucrados, la salida de ambos de sus hogares fue de carácter voluntario, motivada por diferencias o problemas familiares que derivaron en la decisión de marcharse por cuenta propia.

Los colectivos de búsqueda, que participaron en la difusión de las fichas de identidad, emitieron un comunicado de actualización para informar sobre el cierre del caso. En el mensaje, agradecieron a la población por su solidaridad al compartir las imágenes y datos de los menores, destacando la rapidez en la respuesta de la ciudadanía. Actualmente, ambos adolescentes han sido evaluados y se reportan en buen estado de salud, sin presentar afectaciones físicas.

