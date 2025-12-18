VIDEO: Operativo contra la EXTORSIÓN termina en BALACERA en la Cuauhtémoc, CDMX; hay heridos

Ciudad de México.- Un operativo contra el delito de extorsión terminó en un fuego cruzado la mañana de este jueves 18 de diciembre, en inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX). El enfrentamiento armado terminó con personas lesionadas y al menos cuatro detenidos, según los primeros reportes. En redes sociales, comenzaron a circular videos de esta intensa balacera que desató pánico entre los capitalinos.

Aquí te decimos todo lo que se sabe hasta ahora.

Confirman balacera en la Cuauhtémoc. Foto: Facebook

De acuerdo con la información oficial, compartida por el secretario Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos se registraron en la colonia Cuauhtémoc, donde personal especializado realizaba labores para combatir actividades relacionadas con la extorsión. Es importante señalar que, previamente, se apuntó que los hechos ocurrieron en la colonia Juárez, sin embargo, el secretario corrigió el dato en sus redes sociales oficiales.

Durante el despliegue, uno de los individuos involucrados abrió fuego contra los agentes policiacos, lo que obligó a los uniformados a repeler la agresión ante el riesgo inminente para su integridad.

La balacera duró varios minutos, por lo que fue necesario activar el Código Rojo y solicitar apoyo en la calle Río Ebro; las vialidades se llenaron de oficiales policiacos, mientras que vecinos grababan los hechos con sus teléfonos celulares y se resguardaban en sus viviendas.

Así la movilización policial en la colonia Juárez, CDMX, tras reporte de balacera



La SSC confirmó un oficial herido y 4 personas detenidas en medio de un operativo contra el delito de extorsión.





Momentos después, se confirmó que en estas acciones al menos cuatro personas resultaron detenidas, incluyendo el gatillero que comenzó el fuego cruzado. Todos serán turnados al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Se confirmó que un agente de la SSC resultó herido en el tiroteo, por lo que atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Debido a la severidad de sus lesiones, este fue trasladado a un nosocomio local. Hasta ahora, se desconoce cuál es su estado de salud. Información extraoficial de ADN40 señala que al menos otras seis personas habrían resultado heridas, aunque este dato aún no es confirmado por las autoridades capitalinas.

Se reporta balacera en la colonia Cuauhtémoc, en la CDMX

La SSC señaló que las acciones en la zona continuarán, por lo que se hace un llamado a la población a tomar precauciones. Las novedades serán reportadas por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui