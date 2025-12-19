Accidente en Ciudad Obregón: Chocan sedán y pick up del Distrito de Riego en Villas del Rey

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo percance vial se registró la tarde de este viernes 19 de diciembre, en la zona poniente de Ciudad Obregón, dejando dos vehículos dañados. Los hechos ocurrieron poco después de las 14:00 horas, en el cruce del bulevar Colonial y la calle Nueva Castilla, del fraccionamiento Villas del Rey Colonial, movilizando a los cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito para atender la situación.

En el siniestro se vieron involucrados dos vehículos: un automóvil tipo sedán de la marca Nissan, color negro, y una camioneta pick up de color blanco, rotulada con logotipos del Distrito de Riego del Río Yaqui. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, la dinámica del accidente sugiere que el sedán, el cual era tripulado por varias personas, presuntamente le cerró el paso a la camioneta.

Se estableció que la unidad del Distrito de Riego circulaba en dirección de sur a norte sobre el bulevar Colonial cuando ocurrió el encuentro que provocó el choque. Afortunadamente, el golpe fue catalogado como moderado, ya que as consecuencias se limitaron exclusivamente a daños materiales en la carrocería de ambas unidades, sin que se reportaran personas heridas. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención médica.

Tras revisar a los involucrados, determinaron que no presentaban lesiones que pusieran en riesgo su integridad, por lo que no fue necesario realizar ningún traslado a un hospital. Elementos de Tránsito Municipal de Cajeme se hicieron cargo de lo sucedido, realizando el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades y coordinando el flujo vehicular en la zona para evitar congestionamientos.

Las dos unidades quedaron en medio del bulevar tras el choque

Accidente casi simultáneo

Hay que mencionar que, en un hecho relacionado por el vínculo familiar de los involucrados, se registró un segundo accidente apenas unos minutos después y a corta distancia del primer sitio. Se tiene conocimiento de que un familiar de los tripulantes del sedán Nissan, quien se dirigía al lugar tras enterarse del choque, terminó dentro de un canal de desagüe sobre la calle 200, frente al fraccionamiento Alameda del Cedro.

Según la versión del propio conductor, otro vehículo le cortó la circulación y huyó del lugar, provocando que perdiera el control y se precipitara al canal; no obstante, en este segundo evento, el conductor también resultó ileso.

Fuente: Tribuna del Yaqui