ALERTA en el Congreso de Sonora: Evacuan a 30 personas por reporte de posible INCENDIO

Hermosillo, Sonora.- Las alarmas se encendieron en Hermosillo la mañana de este viernes 19 de diciembre de 2025, pues se registró una movilización de cuerpos de emergencia en el edificio del Congreso del Estado de Sonora, luego de que se reportara un fuerte olor a quemado al interior del recinto legislativo, esto como una posible alerta de incendio, situación que obligó a la rápida acción de las autoridades para poder evacuar de manera preventiva a cerca de 30 personas.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:54 horas de este viernes, cuando personal del Congreso de Sonora alertó a los servicios de emergencia tras percibir un aroma intenso a material quemado en una de las áreas del inmueble. Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, a bordo de unidades pertenecientes a la estación Centro, quienes iniciaron de inmediato las labores de inspección. Como medida preventiva y siguiendo los protocolos de seguridad, personal de seguridad del Congreso del Estado procedió a evacuar a las y los trabajadores que se encontraban en la zona afectada, con el objetivo de evitar cualquier riesgo mientras se determinaba el origen del olor.

#Sonora | Bomberos evacuan a 30 personas dentro del Congreso de Sonora, luego de que se reportara un aroma a quemado al interior; no se reportaron lesionados uD83EuDDD1?uD83DuDE92??



uD83CuDFA5 @ReporteraAbril/@ProyectoPuente pic.twitter.com/bw1TQNY38Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 19, 2025

En una primera revisión, los bomberos realizaron una inspección exhaustiva ante la posibilidad de una fuga de gas; sin embargo, tras descartar esta hipótesis, continuaron con la evaluación del inmueble, enfocándose en áreas eléctricas y zonas de difícil acceso. Fue durante la inspección del área del techo cuando los elementos de emergencia localizaron un ave que, presuntamente, habría provocado un cortocircuito en el sistema eléctrico, situación que generó el olor a quemado que alertó al personal del recinto, pero esto no ha sido confirmado al 100 por ciento por las autoridades, por lo que se espera que más adelante se dé el reporte completo.

Las autoridades informaron que la situación fue controlada de manera oportuna y que no se registraron personas lesionadas ni daños mayores en el edificio. Hasta la publicación de esta nota, el área se mantenía asegurada mientras se realizaban revisiones adicionales para garantizar que no existiera ningún riesgo para el personal ni para las instalaciones. Finalmente, se reiteró que el desalojo se llevó a cabo de manera ordenada y sin incidentes, destacando la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia y del personal de seguridad del Congreso de Sonora, lo que permitió atender la situación de forma eficaz.

Este viernes por la mañana se evacuó a 30 personas de manera preventiva en el Congreso de Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui