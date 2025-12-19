Alerta en Sonora: Buscan a Rosario Guadalupe, joven yaqui desaparecida en Loma de Guamúchil

Loma de Guamúchil, Cajeme, Sonora.- Las alertas en Sonora se volvieron a activar, en esta ocasión por la desaparición de una joven de la etnia yaqui en la Loma de Guamúchil, de la cual no se sabe nada desde el pasado jueves 18 de diciembre de 2025. Se trata de Rosario Guadalupe Tolano Valdez, joven originaria de la comunidad de Loma de Guamúchil.

De acuerdo con la información difundida por colectivos de búsqueda y familiares, Rosario Guadalupe pertenece a la etnia yaqui y hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que se solicita el apoyo urgente de la ciudadanía para obtener cualquier dato que ayude a localizarla. El caso fue dado a conocer a través de una ficha de búsqueda en la que se detalla que la joven fue vista por última vez en la localidad de Loma de Guamúchil, sin que hasta ahora se tenga información sobre las circunstancias de su desaparición.

Colectivos como Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C. se han sumado a la difusión del caso, haciendo un llamado a compartir la información para ampliar el alcance y apoyar en su pronta localización. Las autoridades y familiares reiteraron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser crucial, por lo que pidieron comunicarse de inmediato a los números de contacto proporcionados en la ficha de búsqueda o a las instancias correspondientes. Si tiene información, puede comunicarse al 644 127 7784 con el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C.

Por otra parte, en una noticia relacionada se dio a conocer ayer jueves 18 de diciembre sobre la desaparición de dos adolescentes en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, los cuales fueron encontrados con vida y fuera de peligro horas después. Familiares y colectivos de búsqueda confirmaron que Yancarlo Cervantes Villalva, de 17 años de edad, y Darlene Guadalupe Gaxiola Maldonado, de 16 años, se encuentran sanos y salvos y ya están bajo el resguardo de sus respectivos núcleos familiares.

La denuncia se hizo el pasado miércoles 17 de diciembre, luego de que los padres perdieron contacto con los jóvenes, quienes mantienen una relación sentimental, pero ya fueron localizados con bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui