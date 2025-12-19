Aparatoso accidente en Ciudad Obregón: Vehículo queda destrozado tras sufrir volcadura

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 19 de diciembre, se registró un fuerte accidente vehicular sobre la Carretera Federal México 15, en el tramo correspondiente a la salida norte de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas en el carril de circulación que va de sur a norte, en las inmediaciones de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el vehículo involucrado fue un automóvil tipo sedán. Los primeros reportes señalan que el conductor habría realizado una maniobra repentina con el objetivo de esquivar a otra unidad que transitaba por la misma vía. Esta acción evasiva provocó que perdiera el control del volante, lo que se tradujo en que el automóvil se saliera de la cinta asfáltica y volcara.

La trayectoria errática del vehículo concluyó al chocar contra un poste de alumbrado público, quedando la unidad con daños materiales totales en su carrocería. A pesar de la magnitud del percance y del estado en que quedó el automóvil, no se registraron pérdidas humanas. Al sitio acudieron elementos del Departamento de Bomberos, así como paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes brindaron atención médica.

Tras la valoración de los servicios de emergencia, se determinó que no hubo personas con lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida. Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de ocupantes que viajaban en el auto al momento del siniestro. La zona fue asegurada por agentes de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de gestionar el flujo vehicular mientras se realizaban las maniobras para el retiro de la unidad accidentada.

El automóvil implicado terminó fuera de la cinta asfáltica

Fuente: Tribuna del Yaqui