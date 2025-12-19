Atropellan a ciclista en pleno de Centro de Ciudad Obregón; tuvo que ser llevado a hospital

Ciudad Obregón, Sonora.- Una persona del sexo masculino resultó lesionada la tarde de este viernes 19 de diciembre, tras un accidente de tránsito ocurrido en la colonia Centro de Ciudad Obregón. Los hechos tuvieron lugar aproximadamente al mediodía en la cruce de las calles Zaragoza y Puebla, punto ubicado frente a la Plaza Lázaro Cárdenas. En el percance se vieron involucrados un ciclista y a un automóvil tipo sedán.

De acuerdo con la información recabada en el sitio y testigos, el conductor de la bicicleta se desplazaba en circulación sobre la calle Puebla. Al llegar al cruce con la calle Zaragoza, aparentemente omitió realizar el alto correspondiente y cruzó la vialidad sin cerciorarse de que el paso estuviera libre, lo que provocó que fuera impactado por el vehículo. Como consecuencia del choque, el ciclista cayó directo sobre la cinta asfáltica.

El afectado permaneció tendido en el suelo a la espera de asistencia médica, ya que se encontraba imposibilitado para ponerse de pie por sus propios medios, lo que sugiere la posibilidad de que haya sufrido alguna fractura, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades. Minutos después del reporte, arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado.

Tras esto, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica y determinar el alcance de sus lesiones. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona afectada, así como su estado de salud actual. Elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en la escena para tomar nota de lo ocurrido, realizar el peritaje de los hechos y proceder con el deslinde de responsabilidades correspondiente entre los involucrados.

El ciclista fue atendido por socorristas en medio de la calle

En un día marcado por múltiples accidente vehiculares, esta misma tarde de viernes se registró un suceso fatal en el sector norte de Ciudad Obregón. El choque de una motocicleta y un vehículo tipo pick up, resultó en la muerte de un adolescente de apenas 16 años en la colonia Cajeme. El percance tuvo lugar minutos antes de las 17:00 horas en el cruce de las calles Luis Alcaraz y Mariano Matamoros.

Fuente: Tribuna del Yaqui