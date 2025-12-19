Camioneta termina dentro de canal en Ciudad Obregón; otro vehículo le cortó circulación

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 19 de diciembre, se registró un accidente vehicular en el sector poniente de Ciudad Obregón, el cual movilizó a las autoridades. Los hechos tuvieron lugar sobre la calle 200, frente al fraccionamiento Alameda del Cedro, justo en la entrada a las instalaciones del Distrito de Riego. El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas e involucró a una pick up de la marca Toyota Tacoma, de modelo reciente y en color oscuro.

De acuerdo con la primeras versión de los hechos proporcionada por el propio conductor en el lugar del siniestro, la pérdida de control del vehículo se debió a un tercero. El chofer manifestó que, mientras circulaba por la mencionada vialidad, otro automóvil le cerró el paso, cortándole la circulación, y dándose a la fuga con rumbo desconocido. Esta maniobra obligó al conductor de la Tacoma a virar bruscamente, lo que provocó que la unidad se saliera de la cinta asfáltica.

En su trayectoria fuera del camino, la camioneta, al parecer, embistió un poste de alumbrado público; si bien la estructura de concreto no fue derribada, sí resultó con daños visibles. Finalmente, el vehículo terminó su recorrido cayendo al interior de un canal de desagüe que corre paralelo a la calle 200. A pesar de la mecánica del accidente y la caída al desnivel, el conductor resultó ileso y logró salir de la cabina por sus propios medios, sin requerir traslado hospitalario.

Aunque se desconoce su identidad, el afectado explicó a las autoridades que al momento del accidente se dirigía con urgencia hacia el cercano fraccionamiento Villas del Rey Colonial. Esto se debía a que había recibido el reporte de que un familiar suyo se había visto involucrado en otro accidente vial en dicho sector; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los detalles o la magnitud de ese segundo percance.

Por fortuna el canal en cuestión es de poca profundidad

Al sitio acudieron elementos del departamento de Tránsito Municipal de Cajeme, quienes se hicieron cargo de la situación, realizando el peritaje correspondiente y coordinando las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui