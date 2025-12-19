Camioneta termina dentro de canal en Ciudad Obregón; otro vehículo le cortó circulación

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 19 de diciembre, se registró un accidente vehicular en el sector poniente de Ciudad Obregón, el cual movilizó a las autoridades. Los hechos tuvieron lugar sobre la calle 200, frente al fraccionamiento Alameda del Cedro, justo en la entrada a las instalaciones del Distrito de Riego. El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas e involucró a una pick up de la marca Toyota Tacoma, de modelo reciente y en color oscuro.
De acuerdo con la primeras versión de los hechos proporcionada por el propio conductor en el lugar del siniestro, la pérdida de control del vehículo se debió a un tercero. El chofer manifestó que, mientras circulaba por la mencionada vialidad, otro automóvil le cerró el paso, cortándole la circulación, y dándose a la fuga con rumbo desconocido. Esta maniobra obligó al conductor de la Tacoma a virar bruscamente, lo que provocó que la unidad se saliera de la cinta asfáltica.
En su trayectoria fuera del camino, la camioneta, al parecer, embistió un poste de alumbrado público; si bien la estructura de concreto no fue derribada, sí resultó con daños visibles. Finalmente, el vehículo terminó su recorrido cayendo al interior de un canal de desagüe que corre paralelo a la calle 200. A pesar de la mecánica del accidente y la caída al desnivel, el conductor resultó ileso y logró salir de la cabina por sus propios medios, sin requerir traslado hospitalario.
Aunque se desconoce su identidad, el afectado explicó a las autoridades que al momento del accidente se dirigía con urgencia hacia el cercano fraccionamiento Villas del Rey Colonial. Esto se debía a que había recibido el reporte de que un familiar suyo se había visto involucrado en otro accidente vial en dicho sector; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los detalles o la magnitud de ese segundo percance.
Al sitio acudieron elementos del departamento de Tránsito Municipal de Cajeme, quienes se hicieron cargo de la situación, realizando el peritaje correspondiente y coordinando las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.
