Capturan a dos presuntos ladrones en Cajeme; recuperaron televisión y baterías de litio

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte de las estrategias operativas enfocadas en la protección patrimonial y las denuncias ciudadanas, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme concretaron la detención de dos personas del sexo masculino en hechos diferentes, ambos señalados por su presunta responsabilidad en el delito de robo. La primera acción policial se dio gracias a un reporte recibido a la línea de emergencias 911.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) alertó vía frecuencia a las unidades del sector sobre un presunto robo a casa habitación en curso. Los oficiales se desplegaron hacia el tramo carretero Ciudad Obregón – Esperanza, específicamente en el cruce de la Carretera Federal México 15 y la calle Amistad. En dicho sitio, los elementos aseguraron a Arturo Andrés 'N', de 30 años de edad.

El sujeto se encontraba en posesión de una televisión marca Philips, la cual presuntamente había sido sustraída del domicilio afectado. En una segunda acción, efectuada durante recorridos de vigilancia en la zona rural de Cajeme, agentes municipales realizaron la aprehensión de Erwin Eduardo 'N', de 36 años. La detención se realizó tras el señalamiento directo por el robo de infraestructura de telecomunicaciones en el ejido 31 de Octubre.

Al señalado se le aseguró un banco de baterías de litio propiedad de una empresa privada. Ambos sujetos, junto con los objetos recuperados, fueron trasladados inicialmente al edificio de la corporación para la certificación correspondiente. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, quien se encargará de integrar las carpetas de investigación y determinar la situación jurídica de los implicados conforme a la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui