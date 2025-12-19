Carambola en pleno centro de Ciudad Obregón deja motociclista hospitalizado y tránsito detenido

Ciudad de Obregón, Sonora.– La mañana de este viernes 19 de diciembre de 2025, en una de las zonas más transitadas, ocurrió un impactante accidente en el que resultó lesionado un motociclista cuya identidad se desconoce por completo. Los hechos se registraron aproximadamente a las 10:00 horas en el cruce de las calles Sinaloa y Zaragoza, en pleno centro de Ciudad Obregón.

De acuerdo con información extraoficial, el afectado conducía una motocicleta Italika de color negro con rojo hacia el poniente por la calle Zaragoza, cuando fue embestido por un vehículo Suzuki Swift blanco que le cortó el paso. Como consecuencia, el motociclista terminó chocando contra una tercera unidad que se encontraba en alto obligatorio mientras se dirigía hacia el sur por la calle Sinaloa.

A la escena acudieron oficiales de Tránsito Municipal para controlar el tráfico, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron al lesionado para recibir atención médica, mientras los elementos realizaban el deslinde de responsabilidades. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el accidente y los demás implicados.

Ayer una persona discapacitada se involucró en un accidente

Cabe destacar que los incidentes viales son frecuentes en la localidad. Precisamente, durante la tarde del jueves 18 de diciembre de 2025, se registró otro accidente automovilístico sobre la calle Ejército Nacional, entre las vialidades 5 de Febrero y Jalisco. En esa ocasión, un hombre con discapacidad que conducía una motocicleta adaptada de triple rueda se impactó contra una camioneta tipo minivan de caja larga que estaba estacionada.

Al igual que en el caso anterior, se contó con la presencia de elementos de la Policía de Tránsito, quienes realizaron el deslinde de responsabilidades correspondiente. Tras la llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, se determinó que el hombre presentaba lesiones de consideración en el rostro y cráneo, por lo que fue trasladado a un nosocomio en una ambulancia de emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui