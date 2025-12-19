Discusión terminó mal: Dictan 40 años de cárcel contra mujer que mató a su pareja en Edomex

Tlalnepantla, Estado de México.- Una sentencia de 40 años de prisión fue dictada en contra de Fernanda Isabel Stuart Virgen, tras quedar demostrada su plena responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de su pareja sentimental. La resolución fue emitida por la autoridad judicial con sede en el distrito de Tlalnepantla, luego de revisar los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público durante el proceso legal.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) , los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre de 2025, en un inmueble localizado sobre la carretera Toluca-Naucalpan, en la colonia San Rafael Chamapa, Primera Sección, perteneciente al municipio de Naucalpan. Según los reportes oficiales, la víctima se hallaba al interior de dicho domicilio conviviendo con la ahora sentenciada y una tercera persona identificada como Michelle 'N'.

Durante la reunión, se suscitó una discusión entre los presentes. Las indagatorias establecieron que, en el transcurso del altercado, Fernanda Isabel tomó un arma punzocortante que se encontraba sobre una mesa y agredió físicamente a su pareja. Las lesiones infligidas por el arma blanca resultaron fatales, provocando la muerte de la víctima en el lugar de los hechos. Tras el suceso, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes, lo que permitió la detención de Stuart Virgen.

Posteriormente, fue ingresada a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, quedando a disposición del Órgano Jurisdiccional para determinar su situación jurídica. Durante la etapa de juicio, la Fiscalía estatal presentó pruebas suficientes que demostraron la culpabilidad de la acusada en el delito imputado. Además de la pena privativa de libertad de 4 décadas, el juez le impuso sanciones económicas específicas como parte de la condena.

Fernanda Isabel Stuart Virgen deberá pagar una multa de 72 mil 718 pesos, así como la cantidad de 227 mil 190 pesos por concepto de reparación del daño a favor de los familiares de la víctima. Finalmente, la sentencia incluye la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el tiempo que permanezca en reclusión.

