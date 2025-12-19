Estaba desmayada y en silla de ruedas: Identifican a abuelita abandonada en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Como te contamos en TRIBUNA el pasado martes 16 de diciembre de 2025, elementos de los cuerpos de emergencia y seguridad se movilizaron en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, tras recibir un reporte ciudadano sobre el hallazgo de una persona en estado de abandono. Se trata de una mujer adulta mayor que fue localizada en condiciones críticas a un costado de la carretera que conduce a Playa Bagdad; después de la gran polémica que se generó, la mujer fue identificada por las autoridades.

Autoridades del Sistema DIF Matamoros confirmaron que la mujer responde al nombre de Nilda Perales Ramos, tiene aproximadamente 84 años de edad y es originaria de Laredo, Texas, Estados Unidos. Su identificación fue posible luego de que, tras recibir atención médica, lograra proporcionar datos personales al personal de salud. Tras ser localizada, Nilda Perales Ramos fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció bajo observación médica debido a su delicado estado de salud. De acuerdo con los reportes iniciales, la mujer presentó periodos prolongados de inconsciencia y se presume que pudo haber estado bajo los efectos de una sustancia no identificada, lo que impidió en un inicio obtener información sobre su identidad.

Identifican a la abuelita abandonada en la carretera de #Matamoros, Tamaulipas @urielestradatv pic.twitter.com/MuvM1HCzKG — Ahora Más (@ahoramasoficial) December 19, 2025

Actualmente, Nilda Perales Ramos se encuentra bajo resguardo institucional en una Casa DIF, donde recibe atención médica especializada, cuidados integrales y acompañamiento, mientras continúa su proceso de recuperación. Autoridades informaron que su evolución ha sido gradual, aunque permanece débil y requiere tratamiento continuo, así como estudios médicos para determinar la posible presencia de fármacos en su organismo.

Con la identidad confirmada, el Sistema DIF Matamoros activó los protocolos correspondientes para localizar a sus familiares y notificarles sobre su estado de salud y situación legal, además de establecer coordinación con instancias fuera del ámbito local, debido a su lugar de origen en Estados Unidos.

De manera paralela, se mantiene abierta una investigación para esclarecer cómo y por qué la mujer fue abandonada en una zona solitaria, así como para determinar la posible participación de terceras personas y deslindar responsabilidades. Las autoridades reiteraron que el caso se atiende con perspectiva de derechos humanos y con énfasis en la protección de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

Estaba buscando información sobre la muerte de tortugas en Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas y me encontré con notas sobre el abandono de una mujer de unos 80 años.



La dejaron a un costado de la carretera que conduce a esta playa.



Fue localizada inconsciente y con síntomas… pic.twitter.com/jC7Cr2RjiH — Lucía Hernández | Amo La Ciencia (@YoAmoaLaCiencia) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui