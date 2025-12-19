Fatal accidente laboral: Fallece hombre tras explotarle neumático de tráiler en Nogales

Nogales, Sonora.- Durante la mañana de este viernes 19 de diciembre, se registró un accidente laboral con consecuencias fatales dentro de las instalaciones de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), complejo ubicado sobre el Corredor Fiscal de la ciudad de Nogales, Sonora. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:20 horas.

La víctima, un hombre de alrededor de 45 años de edad, se encontraba realizando labores de mantenimiento mecánico en una unidad de transporte de carga. Específicamente, el trabajador efectuaba reparaciones en uno de los neumáticos correspondientes a la caja de un tráiler. Testigos presenciales informaron que, durante las maniobras de reparación, se produjo un estallido repentino debido de la presión de aire acumulada en el neumático.

La fuerza de la explosión impactó directamente al trabajador, quien fue proyectado a una distancia aproximada de 1 metro, quedando inconsciente de manera inmediata sobre el suelo del patio de maniobras. Ante la situación, el personal presente en el lugar activó los protocolos de emergencia solicitando asistencia a través de la línea 911. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar las primeras atenciones médicas.

Sin embargo, tras realizar la valoración del hombre, confirmaron que ya contaba con signos vitales. Después, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de servicios forenses se presentaron en la escena para resguardar el área, realizar el levantamiento de evidencias y proceder con el traslado del cuerpo, dando inicio a las diligencias de ley correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

La víctima fue revisada por socorristas antes de confirmar su muerte

Fuente: Tribuna del Yaqui