Frenan tráfico de armas: Detienen a chofer trailer que transportaba arsenal al sur de Sonora

Huatabampo, Sonora.- Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Subsede de Navojoa, lograron un importante aseguramiento de armas de fuego y la detención de un individuo implicado en el municipio de Huatabampo. Los hechos tuvieron lugar a la altura del kilómetro 93+100 de la carretera federal México 15, una de las vías de comunicación más importantes de la entidad.

En dicho punto, los agentes federales interceptaron un vehículo de carga pesada para realizar una inspección. La unidad en cuestión fue identificada como un tráiler de la marca Kenworth, modelo 2023, de color blanco, el cual se encontraba acoplado a un semirremolque de la marca Fruehauf. Durante la revisión del vehículo, las autoridades localizaron un arsenal que era transportado de manera oculta en cajas de cartón.

El inventario de lo asegurado incluye seis armas de fuego tipo pistola de diversos calibres, así como dos cargadores abastecidos para munición de 9 milímetros. Además del armamento funcional, se encontraron componentes balísticos específicos, como dos cañones con recámara y diversos accesorios para armamento. Por este hallazgo, el chofer de la unidad, quien fue identificado como Gustavo 'N', fue detenido en el lugar de los hechos.

A este individuo se le señala por su probable responsabilidad en el delito de introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, violando con ello lo estipulado en el Artículo 86, Fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

uD83DuDEA8 ASEGURAN ARSENAL EN LA MÉXICO 15.



uD83DuDD25 Fuerte golpe al contrabando de armas en Huatabampo, Sonora.

Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron armas de fuego y un tractocamión modelo 2023 durante un operativo sobre la Carretera Internacional México 15.



uD83DuDD2B Lo… pic.twitter.com/JocINwPY06 — ExpresiónSonora (@ExpresionSon) December 18, 2025

Tanto el material bélico, como el vehículo de carga y el detenido, fueron trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF). Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del implicado y dar seguimiento a las indagatorias legales pertinentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR