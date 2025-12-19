Fuerte accidente en carretera de Sonora moviliza a las autoridades; conductor resulta herido

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de atención y resguardo vial en la carretera federal Nogales–Hermosillo, luego de que se reportara un aparatoso accidente que involucró a un tractocamión. Por fortuna, este siniestro no dejó víctimas mortales, solo un herido.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el miércoles 17 de diciembre de 2025 por la noche, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, sobre el tramo carretero Nogales–Hermosillo, a la altura del kilómetro 20, cerca de la caseta de cobro ubicada al norte de la capital del estado. En ese punto, automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre el volcamiento de un remolque tipo cisterna.

#Seguridad | Tercera BALACERA de la noche en Ciudad Obregón: Criminales irrumpen en vivienda y matan a joven uD83DuDEA8uD83DuDD4A?https://t.co/EtQ6VURtsc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 19, 2025

Al arribar al lugar, oficiales de la Policía Estatal, así como de la Guardia Nacional División Caminos, confirmaron que el tractocamión transportaba aproximadamente 30 mil litros de melaza, los cuales se derramaron tras el accidente, lo que obligó a implementar medidas preventivas para evitar riesgos a otros conductores. La circulación se vio afectada de manera parcial mientras se realizaban las labores de auxilio y limpieza en la zona.

Para brindar atención al conductor, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, acudieron elementos del Departamento de Bomberos, así como paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Los socorristas señalaron que el chofer resultó con lesiones derivadas del percance, por lo que fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, se reporta que su estado de salud es estable.

#Seguridad | Balacera en Hermosillo: Sicarios ejecutan a hombre frente a su vivienda en la López Portillo uD83DuDEA8uD83DuDD2Bhttps://t.co/UDVsGpkW4I — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 19, 2025

Efectivos de la Guardia Nacional, división Caminos, también arribaron al punto del accidente para resguardar la zona, coordinar el flujo vehicular y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Las autoridades federales trabajaron en el peritaje para determinar las causas que originaron el volcamiento del remolque, sin que hasta ahora se haya informado si el exceso de velocidad, una falla mecánica o las condiciones del camino influyeron en el hecho.

Se hace un llamado a la población para circular con precaución, en especial en este periodo vacacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui