Golpe al CJNG: Tercera detención de 'Delta 1', implicado en el asesinato de Aristóteles Sandoval

Zapopan, Jalisco.– La mañana del pasado jueves 18 de diciembre de 2025, durante un operativo encabezado por autoridades federales, fue detenido por tercera ocasión Armando 'G', alias 'Delta 1', uno de los principales operadores armados del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien se le vincula con el magnicidio del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, asesinado el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, este individuo fue capturado a las 09:40 horas. Aunque no se ha dado a conocer el lugar exacto del arresto, algunos medios presumen que ocurrió en la colonia Colinas de Atemajac, en el municipio de Zapopan. No obstante, en TRIBUNA, como es costumbre, estaremos atentos a la información que emitan fuentes oficiales conforme se profundice en el tema.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, hace unas horas el titular de esta última dependencia, Omar García Harfuch, abordó el tema a través de su perfil de X (antes Twitter), donde señaló que 'Delta 1' está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Armando 'G'

La primera ocasión en que Armando 'G' fue detenido ocurrió en junio de 2020, cuando fue aprehendido en la colonia Jardines del Country, en Guadalajara. Sin embargo, por razones que hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen, recuperó su libertad. Posteriormente, fue capturado por segunda vez el 28 de octubre de 2024 por elementos de la Guardia Nacional sobre la avenida Patria, a la altura de la colonia Lagos del Country.

Se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico, en Jalisco donde se detuvo a Armando “N”, alias “Delta 1”, se le relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

En otra acción en Durango,… pic.twitter.com/34MPoC1YQ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 19, 2025

Aristóteles Sandoval

El exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz fue asesinado el 18 de diciembre de 2020 mientras se encontraba en un bar de Puerto Vallarta, Jalisco. A pesar de que han transcurrido casi cinco años desde su muerte, el caso no ha sido esclarecido en su totalidad ni se ha hecho justicia. Uno de los pocos avances ocurrió en abril de 2023, cuando se confirmó la muerte de Saúl Alejandro, alias 'El Chopa', presunto autor intelectual del crimen, tras un fuerte enfrentamiento armado entre integrantes del crimen organizado y elementos de la Guardia Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui