Golpe al crimen en Michoacán: Aseguran bodega usada para fabricar vehículos 'monstruo'

Coahuayana, Michoacán.- Un intenso operativo coordinado entre elementos del Gobierno Federal y el Estado de Michoacán permitió el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal, conocidos coloquialmente como 'monstruo', esto en el municipio de Coahuayana. La acción forma parte de una estrategia de inteligencia enfocada en desarticular infraestructura logística vinculada a actividades delictivas.

Los hechos ocurrieron en Coahuayana. Foto: Facebook

De acuerdo con información oficial, el aseguramiento se realizó en un inmueble ubicado en la calle Bugambilias, en la colonia Centro del municipio de Coahuayana. La acción, fue resultado de trabajos de análisis e inteligencia desarrollados por la Subsecretaría de Investigación Especializada, en acompañamiento a una orden de cateo ejecutada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGJ).

El cateo se realizó bajo resguardo de corporaciones de seguridad para garantizar el control del área y la preservación de indicios. Durante la diligencia, las autoridades localizaron diversas evidencias que apuntan al uso del lugar como taller para la adaptación y fabricación de unidades con blindaje improvisado.

Aseguran vehículos, herramienta y narcóticos

Al interior de la bodega fueron asegurados ocho vehículos, entre ellos dos camiones de gran tamaño que presentan características asociadas a los denominados vehículos 'monstruo'. Estas unidades se encontraban en proceso de modificación, presuntamente para ser equipadas con blindaje artesanal, una práctica que ha sido identificada por autoridades de seguridad como un riesgo para la población y para las fuerzas del orden.

Las unidades quedaron bajo resguardo de la autoridad competente, como parte de las investigaciones que buscan determinar su origen, destino y posible vínculo con hechos delictivos en la región.

Además de los vehículos, en el inmueble se localizaron 47 bolsas plásticas con sustancias que presentan características propias de la metanfetamina, así como dos bolsas adicionales con mariguana. Todo el material, incluidos los narcóticos, fue asegurado y puesto a disposición de las instancias correspondientes para su análisis y seguimiento legal.

Las autoridades señalaron que estos aseguramientos refuerzan las líneas de investigación en torno al uso del inmueble como punto de operación logística para actividades ilícitas. Las acciones para desarticular a grupos del crimen organizado continuarán, apuntaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui