Hombre con heridas de bala arriba de URGENCIA a hospital de Ciudad Obregón: Esto se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves 18 de diciembre de 2025 se vivió una jornada violenta en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las zonas más peligrosas de México. Primero, se reportó un ataque armado en el fraccionamiento Prados del Tepeyac, donde un motociclista fue atacado a balazos (TRIBUNA comparte los detalles aquí). Más tarde, se reportó una segunda balacera, esto en la colonia México.

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera en la colonia México ocurrió poco antes de las 22:00 horas, cuando sujetos no identificados interceptaron a un hombre y, sin mediar palabra con él, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones. Luego del tiroteo, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida, en tanto que vecinos que sector notificaron los hechos a las autoridades.

No se ha especificado en que calles fue atacado el masculino. Solo se puntualizó que este fue trasladado de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar y antes llamado hospital General) en calidad de urgencia, debido a que presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Su estado de salud no ha sido actualizado por las autoridades locales.

La escena del crimen fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, para luego ser entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargaron de recaudar la evidencia balística para integrarla a una nueva carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, no han compartido nueva información sobre el caso.

Este ataque armado se suma a la ola de violencia que se vive en Cajeme, municipio del sur de Sonora que si bien ha reportado una baja en homicidios dolosos, aún vive jornadas sangrientas, como la de este jueves 18 de diciembre. Se espera que más tarde las autoridades se pronuncien por estas nuevas balaceras.

