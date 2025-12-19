Lo sorprendió la muerte: Hombre de 55 años fallece mientras trabajaba en casa de Nogales

Nogales, Sonora.- Durante la tarde de ayer jueves 18 de diciembre, se registró una movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia en la colonia Lomas de Fátima, de Nogales, tras recibirse el reporte sobre una persona que yacía inconsciente en el interior de un domicilio. Los hechos quedaron registrados alrededor de las 14:06 horas, momento en que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó vía radiofrecuencia a los elementos de la Policía Municipal.

Los agentes se trasladaron a una vivienda ubicada sobre la calle Vía de Lira para verificar la situación y brindar el apoyo necesario. Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el propietario del inmueble y reportante, quien narró los acontecimientos previos al hallazgo. Según su testimonio, acababa de regresar a su hogar tras acompañar a su madre a una cita médica cuando se dirigió al patio de la casa. Fue en ese lugar donde encontró tendido sobre el suelo al señor Juan Manuel 'N', de 55 años de edad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hoy occiso mantenía una relación de amistad cercana con la familia desde hace más de 1 década y se encontraba en el domicilio realizando labores de limpieza y mantenimiento en el área del patio. Al percatarse de que el hombre no reaccionaba, los presentes intentaron realizar maniobras de reanimación, sin obtener respuesta favorable, por lo que solicitaron auxilio a la línea de emergencias 911.

Poco después, arribó una unidad de paramédicos de la Cruz Roja, quienes procedieron a revisar a la persona afectada. Lamentablemente, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Ante la confirmación del deceso, los elementos policiales procedieron a acordonar la zona y dieron aviso al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Finalmente, al lugar se presentó el personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron de procesar la escena y realizar las diligencias legales correspondientes, ordenando el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites de ley que permitan esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui