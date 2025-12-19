Muere menor de 16 años tras accidente vial en Ciudad Obregón; chocó su moto contra pick up

Ciudad Obregón, Sonora.- En un día marcado por múltiples accidente vehiculares, durante la tarde de este viernes 19 de diciembre, se registró un suceso fatal en el sector norte de Ciudad Obregón. El choque de una motocicleta y un vehículo tipo pick up, resultó en la muerte de un adolescente de apenas 16 años en la colonia Cajeme. El percance tuvo lugar minutos antes de las 17:00 horas en las calles Luis Alcaraz y Mariano Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes sobre cómo ocurrieron los hechos, el joven, identificado como Álvaro 'N', transitaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika FT 150, modelo 2021, de color azul. El motociclista circulaba en dirección de oriente a poniente sobre la calle Luis Alcaraz. Al llegar al cruce con la calle Mariano Matamoros, presuntamente el conductor del vehículo ligero no realizó el alto correspondiente.

Esto provocó que se impactara contra una camioneta Chevrolet S-10, modelo 1991, que se desplazaba con preferencia de paso en dirección de norte a sur. Como consecuencia del fuerte choque, el menor salió proyectado de la unidad, cayendo sobre la cinta asfáltica a varios metros del punto de impacto. Elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al menor que permanecía inconsciente.

Sin embargo, tras la valoración de los paramédicos, se confirmó que el joven ya había fallecido debido a las graves lesiones sufridas. El conductor de la camioneta fue detenido de manera preventiva por las autoridades para deslindar responsabilidades ante el Ministerio Público. La zona fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de Marina (Semar).

El cuerpo del joven quedó tendido sobre el suelo

Finalmente, personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó el levantamiento de evidencias para la integración de la carpeta de investigación, y posteriormente ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites de ley correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui