Nuevo León: Ataque directo en Villas de Casa Blanca deja muerto a abogado de 33 años

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.– La madrugada de este viernes 19 de diciembre de 2025, un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Villas de Casa Blanca, en el municipio de San Nicolás de los Garza, ubicado en Nuevo León. De acuerdo con información extraoficial, el reporte se recibió a aproximadamente a las 02:36 horas, justo en el cruce de las calles Río Potomac y Río Santiago.

En un principio se desconocía la identidad de la víctima, pero posteriormente se confirmó que se trataba de Gustavo Gilberto G., de 33 años, abogado de profesión, cuyo domicilio se encontraba justamente en el lugar donde ocurrió el asesinato. Su cuerpo sin vida fue hallado en el interior de una camioneta Ford Bronco color gris, con placas RXP-743-C, recostado sobre su costado derecho.

Al sitio acudieron diversas corporaciones policiacas, quienes, al inspeccionar el vehículo, detectaron impactos de arma de fuego en el cristal izquierdo del conductor, además de daños ligeros en el poste delantero del parabrisas. Las autoridades consideran que podría tratarse de un ataque directo y no de un hecho fortuito. En nuestro medio permaneceremos al pendiente de cualquier actualización.

Asesinan a sujeto

Es importante señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos; sin embargo, en caso de surgir nuevas pistas, tendrás todos los pormenores en nuestro portal. Como dato adicional, se localizaron sobre la carpeta asfáltica al menos siete casquillos de arma corta, presuntamente calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como evidencia.

En otro hecho, ocurrido la noche del miércoles 17 de diciembre, dos hombres fueron asesinados a balazos en el sur de Monterrey, al interior de un vehículo, en el cruce de la avenida Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes. Aunque paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil de Monterrey llegaron rápidamente al lugar, únicamente pudieron confirmar el deceso de los sujetos, quienes viajaban en una unidad de color rojo.

Fuente: Tribuna del Yaqui