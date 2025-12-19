Otro accidente en Ciudad Obregón: Motociclista resulta herido tras choque en Las Misiones

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este viernes 19 de diciembre, una persona del sexo masculino resultó lesionada tras un accidente de tránsito ocurrido en el fraccionamiento Las Misiones, al sureste de Ciudad Obregón. Los hechos tuvieron lugar poco después de las 16:00 horas, en la cruce del bulevar Vía de las Misiones y calle Añorbe. En el percance se vieron involucrados un motociclista y a un automóvil tipo sedán.

Según la información proporcionada en el sitio, el conductor de la motocicleta se desplazaba en circulación sobre la Vía de las Misiones. Al llegar al cruce con la calle Añorbe, aparentemente el otro vehículo cruzó la vialidad sin cerciorarse de que el paso estuviera libre, lo que provocó que la unidad ligera fuera impactada directamente. Como consecuencia del choque, el motociclista cayó directo sobre la cinta asfáltica.

El lesionado permaneció tendido en el suelo a la espera de asistencia médica. Minutos después del reporte, arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado. Luego de esto, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica y determinar el alcance de sus lesiones. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona afectada, así como su estado de salud.

El automóvil implicado de modelo atrasado sufrió daños en la parte frontal. Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en la escena para tomar nota de lo ocurrido, realizar el peritaje de los hechos y proceder con el deslinde de responsabilidades correspondiente entre las partes involucradas.

El automóvil resultó con algunos daños en la parte frontal

Cabe mencionar que este esta misma tarde de viernes se registró otro accidente de tránsito que resultó fatal en el sector norte de Ciudad Obregón. El choque de una motocicleta y un vehículo tipo pick up, resultó en la muerte de un adolescente de apenas 16 años en la colonia Cajeme. El percance tuvo lugar minutos antes de las 17:00 horas en el cruce de las calles Luis Alcaraz y Mariano Matamoros.

Fuente: Tribuna del Yaqui