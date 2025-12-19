Pánico en tienda departamental de Ciudad Obregón; más de 200 personas son evacuadas por conato incendio

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 19 de diciembre de 2025 se vivieron momentos de pánico y tensión, pues se activaron las alarmas contra incendio de una Coppel ubicada en Plaza Obregón, de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, lo que generó la movilización preventiva del personal y el desalojo de clientes, luego de que se detectara un fuerte olor a quemado al interior del establecimiento.

El incidente se registró pasadas las 16:00 horas de este viernes, cuando trabajadores y compradores comenzaron a percibir el olor, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. Como medida preventiva, más de 200 personas, entre empleados, clientes y comerciantes de la zona, fueron evacuadas de manera ordenada; en redes sociales comenzaron a circular los videos de lo que estaba sucediendo al interior de la tienda. De acuerdo con información preliminar, el hecho se originó por un conato de incendio, presuntamente localizado en la parte baja y al fondo de la tienda, el cual fue controlado de forma oportuna, evitando que el fuego se propagara o causara mayores afectaciones.

Autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, ni fue necesaria la intervención de unidades de rescate, bomberos o corporaciones de seguridad pública, ya que la situación quedó bajo control en pocos minutos. Solamente fue el susto de algunos compradores, esto por la rápida evacuación que se tuvo que realizar. Tras una revisión general del inmueble y la ventilación del área, el personal constató que no hubo daños estructurales, ni afectaciones graves a la operación del establecimiento. De acuerdo con lo indicado, la evacuación se realizó sin incidentes y con apego a los protocolos de protección civil.

Finalmente, se informó que el establecimiento reanudó gradualmente sus actividades, una vez descartado cualquier riesgo para trabajadores y clientes. Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y seguir las indicaciones del personal ante cualquier emergencia similar, destacando la importancia de la respuesta oportuna para evitar situaciones de mayor gravedad. Este tipo de hechos genera una gran preocupación, especialmente por lo sucedido en una tienda Waldo's de Hermosillo, donde el incendio de una tienda provocó la muerte de 24 personas, hechos que se registraron el pasado mes de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui