Por homicidio de custodio del Cereso 1, caen Francisco Javier 'N' y 'El Chinolas' en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.– Este viernes 19 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la captura de dos presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada a homicidios de alto impacto registrados en la ciudad de Hermosillo. Entre estos graves delitos se encuentra, ni más ni menos, el asesinato de un custodio del CERESO 1, ubicado en la capital del estado.

Tras una exhaustiva investigación, las autoridades estatales determinaron que existía un patrón muy claro en los crímenes, que incluía el uso de un vehículo sedán Nissan Versa de color gris, así como la participación de varios delincuentes que siempre cumplían roles específicos: uno actuaba como autor intelectual, otro como conductor de la unidad y, por supuesto, los ejecutores.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier 'N', de 44 años, y Ricardo 'N', alias 'El Chinolas', de 40, quienes ya habían sido aprehendidos previamente por delitos contra la salud y estaban sujetos a labores de análisis balístico. La captura se logró tras cumplirse órdenes de cateo en distintos puntos, durante las cuales se aseguró narcótico, teléfonos celulares y otros indicios relevantes para la investigación que no fueron especificados.

Fiscalía de Sonora

Es importante destacar que las autoridades cuentan con pruebas de que esta célula ha participado en narcomenudeo, portación de armas de fuego y asociación delictuosa. La Fiscalía estatal reiteró su compromiso de seguir combatiendo la violencia, ya que, como te hemos informado en TRIBUNA, cada vez se registran más privaciones de la libertad, homicidios y hasta robos con violencia.

Las diligencias permitieron además vincular a esta célula con actividades ilícitas en diversas colonias de la ciudad, confirmando su relación directa con hechos de violencia letal. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirma su compromiso institucional de fortalecer la seguridad pública y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la sociedad sonorense", indica el comunicado oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui