Reportan intoxicación de 40 niños en guardería de Guasave; tuvieron que ser hospitalizados

Guasave, Sinaloa.- Las autoridades en materia de salud y protección civil del Estado de Sinaloa desplegaron un operativo de investigación y vigilancia epidemiológica en el municipio de Guasave. Esto surge a raíz del reporte de un cuadro de intoxicación que afectó a 40 menores de edad en la guardería llamada Mi Casita. De acuerdo con los informes iniciales, el incidente sucedió cuando los infantes comenzaron a presentar mareos y vómitos.

Ante esta situación, se activaron los protocolos de emergencia correspondientes para garantizar la atención médica de los afectados. Del grupo total, siete menores requirieron traslado a un hospital para recibir una valoración médica. Macario Castro Gaxiola, director del Instituto de Protección Civil de Guasave, actualizó el estatus clínico de los pacientes, confirmando que la mayoría se encuentra estable y fuera de peligro.

Sin embargo, precisó que cuatro de los menores trasladados permanecen bajo observación médica en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El reporte médico describe su condición como estable, descartando por el momento riesgos mayores para su integridad. Respecto a las causas de este evento sanitario, las primeras líneas de investigación apuntan a una probable infección bacteriana vinculada a los alimentos.

No obstante, Castro Gaxiola enfatizó que será la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) la entidad encargada de emitir el dictamen final. Para ello, se han programado inspecciones dentro del inmueble, con el objetivo de auditar las condiciones de higiene, la infraestructura y los procesos de manipulación de alimentos.

Asimismo, Beatriz Aguilar Monroy, titular estatal de la Coepriss, informó que el departamento de Epidemiología ya se encuentra procesando muestras clínicas como parte de las diligencias. Dentro de la investigación se hizo la detección de una fuga de aguas negras frente a las instalaciones de la estancia infantil. Ante el contexto de problemas de drenaje en la localidad, la funcionaria explicó que se está trabajando con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag).

Esta colaboración tiene como fin realizar muestreos bacteriológicos exhaustivos, tanto en la red hidráulica interna de la guardería como en la red municipal, para determinar o descartar si la contaminación ambiental externa influyó en el incidente. Finalmente, como medida preventiva, las autoridades estatales emitieron una recomendación general a todas las estancias infantiles de la región para reforzar sus cercos sanitarios y protocolos de seguridad alimentaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui