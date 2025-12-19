Sicarios desatan balacera en vía pública de Ciudad Obregón y causan pánico; reportan una víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia sigue azotando a Cajeme. La noche de este jueves 18 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del fraccionamiento Prados del Tepeyac, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado contra un motociclista.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este jueves 18 de diciembre, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en la calle París y Prados del Golfo de Tehuantepec, en el fraccionamiento Prados del Tepeyac. Se detalló que el conductor de una motocicleta, identificado extraoficialmente como Ronaldo, habría sido agredido a balazos cuando estaba en la vía pública.

La balacera ocurrió en el fraccionamiento Prados del Tepeyac de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Tras perpetrar el ataque, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional.

En total, al menos 10 unidades se hicieron presentes en la escena, según reportes preliminares. También arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima. Información extraoficial señaló que el ahora baleado fue llevado a un nosocomio de Ciudad Obregón, en calidad de urgencia, sin embargo, más tarde se reveló que este resultó ileso de la lluvia de balas.

La escena del crimen, en tanto, quedó acordonada por las autoridades locales, para luego ser entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes recaudaron la evidencia balística en la escena del crimen. Aunque se desplegó un operativo en la región, no se han reportado personas detenidas relacionadas con este nuevo hecho violento en Cajeme. Las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui