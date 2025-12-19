Sinaloa: Vehículo cae a canal en Angostura y conductor de 47 años sobrevive con lesiones

Angostura, Sinaloa.– La noche del pasado jueves 18 de diciembre de 2025, un accidente provocó que un vehículo Honda Accord, modelo 2021, color negro, terminara al interior de un canal en la comunidad de La Esperanza, perteneciente al municipio de Angostura. Este hecho dejó a una persona lesionada, provocó cuantiosos daños materiales y causó un gran susto al conductor de la unidad.

El implicado fue identificado como Guadalupe, de 47 años de edad, con domicilio en la comunidad de San Luciano, quien perdió el control del vehículo por causas que aún no han sido esclarecidas por la ley. En nuestro medio de comunicación como siempre permaneceremos atentos a cualquier actualización sobre el caso de fuentes oficiales, ya que las investigaciones apenas comienzan.

A la escena acudieron agentes de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable del municipio de Angostura, quienes se encargaron de controlar el tránsito y de levantar el informe policial correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades. Aprovechamos la ocasión para hacer un llamado a conducir con extrema precaución, especialmente al ser testigo de un incidente de esta magnitud.

El sujeto fue trasladado a un hospital

En cuanto a Guadalupe, recibió atención inmediata de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes, tras evaluar sus heridas, determinaron trasladarlo a un hospital de la zona para su valoración médica, donde quedó posteriormente bajo observación. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo su estado de salud, aunque se espera que no corra riesgo su vida.

En otro hecho, ocurrido en la capital del estado la mañana del viernes 19 de diciembre de 2025, un grupo de sujetos armados arribó a un domicilio ubicado en la colonia Chapultepec, en Culiacán, y derribó el portón para ingresar y provocar el incendio de un vehículo que se encontraba en la cochera. Bomberos acudieron al lugar, pero el automóvil ya había sido consumido por las llamas. Asimismo, se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

Fuente: Tribuna del Yaqui