Tercera BALACERA de la noche en Ciudad Obregón: Criminales irrumpen en vivienda y matan a joven

Ciudad Obregón, Cajeme.- La violencia sigue al alza en Cajeme. Por tercera ocasión, la noche de este jueves 18 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de la Secretaría de Marina (Semar), desplegaron un operativo en Ciudad Obregón, tras el reporte de un ataque armado ahora en la colonia Cajeme. Este nuevo hecho violento dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del jueves 18 de diciembre, en un domicilio ubicado sobre la calle Lorenzo Barcelata, entre Venustiano Carranza y el bulevar Abelardo L. Rodríguez, en la colonia Cajeme. En ese punto, sujetos armados irrumpieron en una vivienda y, de manera directa, agredieron con armas de fuego a un joven, quien resultó con múltiples lesiones.

Tras la ballenera, los sicarios huyeron, mientras que vecinos hicieron el reporte al Servicio de Emergencias Telefónico. Rápidamente se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron, elementos de la Policía Municipal de Cajeme y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron al masculino. Sin embargo, momentos después, confirmaron que esta persona ya no tenía signos vitales

Minutos después arribaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), para iniciar con las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada con el fin de preservar la escena y permitir el trabajo de los oficiales de Servicios Periciales.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como José Luis, de entre 20 y 22 años de edad, quien perdió la vida en el sitio. Los peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencia que para integrarla a la carpeta de investigación correspondiente. Más tarde, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del ataque. La Fiscalía estatal indicó que las investigaciones continúan en curso para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

