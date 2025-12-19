Valiente reacción en Edomex: Frustran asalto y someten a delincuente armado (VIDEO)

Chimalhuacán, Estado de México.– Lo que parecía un día normal de trabajo se convirtió en todo lo contrario cuando un par de cajeros atendía a clientes en un establecimiento ubicado en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. En realidad, lo que cambió por completo el ambiente fue la irrupción de un hombre que ingresó con la intención de asaltarlos; sin embargo, la reacción de estas dos personas ha sorprendido al mundo de las redes sociales.

Uno de los trabajadores, demostrando gran valentía, se enfrentó al ladrón justo en el momento en que intentaba apoderarse del botín, lo que derivó en una intensa pelea en la que incluso participaron algunos clientes. Lo más impactante de todo este asunto es que el delincuente portaba un objeto punzocortante y ni siquiera eso logró intimidar a los presentes ni al personal del lugar.

El material audiovisual fue compartido por el periodista de nota roja Carlos Jiménez a través de su cuenta de X (antes Twitter). En las imágenes se observa el momento en que el joven dependiente aprovecha que el asaltante se encontraba despojando del dinero a su compañera para atacarlo con el objetivo de impedir su huida. De inmediato, un cómplice que no había sido captado en el video intentó ayudarlo; sin embargo, al notar que varias personas se involucraron en el forcejeo, prefirió darse a la fuga.

Ladrón es sometido

Para la mayoría de los internautas, lo más satisfactorio fue que el propio comunicador confirmó que los presentes lograron someter al sujeto y posteriormente lo entregaron a las autoridades correspondientes. Por otro lado, usuarios de redes sociales más conscientes consideraron que, aunque las acciones pueden ser reconocidas, lo ocurrido en el video fue sumamente peligroso y puso en riesgo la vida de quienes participaron.

"LE ECHAN MONTÓN a la RATA. Así entró este delincuente a robar un negocio en #Chimalhuacan. Estaba agarrando el dinero de la caja cuando un empleado lo enfrentó… Entre todos se le fueron encima. Así lo sometieron, detuvieron y entregaron a @FiscaliaEdomex", escribió Carlos Jiménez. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el caso.

