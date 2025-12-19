Violento homicidio en Hermosillo: Ejecutan a un hombre a balazos y abandonan su cuerpo

Hermosillo, Sonora.- Diversas balaceras sacudieron el estado de Sonora la noche de este jueves 18 de diciembre de 2025. Una de las más impactantes ocurrió en inmediaciones de la colonia Piedra Bola, en la ciudad de Hermosillo, sector sur, donde elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado y del Federal desplegaron un operativo. El saldo de este ataque fue de una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en la calle Cruz Gálvez y Ejido, en la colonia Piedra Bola, donde vecinos del sector alertaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. De inmediato se activó el Código Rojo en ese punto de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron la noche de este jueves, al sur de Hermosillo. Foto: Facebook

Al arribar a la escena, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana localizaron a un hombre con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Tras la valoración correspondiente, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para el inicio de las diligencias legales.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencia que será integrada a una nueva carpeta de investigación por el crimen del homicidio. Más tarde, elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de la necropsia de ley.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos, ni se ha dado a conocer la identidad de la víctima, quien ya habría sido identificado por su familia. La Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque, así como la posible participación de los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui