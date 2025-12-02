Abandonan cuerpo 'encobijado' al norte de Hermosillo; es el segundo hallado en el mismo sitio

Hermosillo, Sonora.- Por segunda ocasión en menos de 1 mes, se hizo el hallazgo de una persona sin vida en la calle Sierra de las Huertas, de Hermosillo. Este nuevo hecho sucedió durante la noche de este martes 2 de noviembre, en los límites de los fraccionamientos Nueva Victoria y Valle del Portal, lo cual activó los protocolos de respuesta de las autoridades municipales y federales, quienes se movilizaron al lugar.

De acuerdo con la información disponible, el descubrimiento se hizo muy cerca del cruce de las calles Sierra de las Huertas y Rancho Viejo. Fueron personas que transitaban por el sitio quienes alertaron a la línea de emergencias 911, luego de avistar un bulto sospechoso abandonado en la vía pública, el cual se encontraba envuelto en una cobija, modalidad comúnmente descrita en reportes policiales como 'encobijado'.

Tras recibir el reporte, diversas corporaciones de seguridad se trasladaron al punto señalado para verificar la situación. Al arribar, los oficiales confirmaron que se trataba de un hombre, quien ya no contaba con signos vitales. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni características particulares sobre su vestimenta o media filiación, las autoridades señalaron que el cuerpo presentaba visibles signos de violencia.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada para preservar la evidencia. En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), contando además con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para realizar el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley, la cual determinará las causas exactas del fallecimiento y ayudará en el proceso de identificación de la víctima.

El primer 'encobijado' hallado

El anterior hallazgo sucedió apenas la tarde del pasado 17 de noviembre, en el mismo lugar. Ahí se hizo el reporte de una persona sin vida encontrada cerca de un predio baldío. El suceso fue notificado a las autoridades alrededor de las 12:30 horas de ese lunes, a través de una llamada al número de emergencias 911, indicando la presencia de un bulto envuelto en una cobija.

Fuente: Tribuna del Yaqui