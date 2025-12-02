Agresión armada en taller mecánico deja un muerto y un lesionado en el centro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche de este martes 2 de diciembre, se registró una intensa movilización policiaca y de servicios de emergencia en la zona centro de Hermosillo, tras reportarse un ataque armado que dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada. Los hechos ocurrieron en un taller mecánico ubicado en el cruce de las calles San Luis Potosí y Zoila Reyna de Palafox, en la colonia Centro.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho sucedió cuando sujetos armados arribaron al establecimiento a bordo de un vehículo tipo sedán de color blanco. Testigos señalaron que los individuos, quienes portaban armas largas, descendieron de la unidad y preguntaron por una persona en específico. Acto seguido, abrieron fuego contra dos hombres que se encontraban en el sitio, para inmediatamente emprender la huida.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al llamado de auxilio para brindar atención prehospitalaria a las víctimas. Los paramédicos confirmaron que uno de los hombres agredidos ya no contaba con signos vitales y fue declarado muerto en el lugar. La segunda víctima recibió los primeros auxilios y fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica; hasta el momento, se desconoce su estado de salud actual.

Por el momento no han revelado las identidades de ninguno de los afectados. Ante el reporte de las detonaciones, se activó un fuerte operativo de seguridad para resguardar la escena del crimen. El perímetro fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Varios casquillos percutidos fueron hallados en el lugar

Al cierre de esta edición, no se tiene reporte de personas detenidas en relación con este suceso. Posteriormente, personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios balísticos y la integración de la carpeta de investigación. El cuerpo del fallecido fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales.

Fuente: Tribuna del Yaqui