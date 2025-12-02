Alerta y angustia en Agua Prieta por la desaparición de Yaileen Alexa, una joven de 19 años

Agua Prieta, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una alerta para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Yaileen Alexa Aguilar Medrano, una joven de 19 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el 29 de noviembre de 2025 en el municipio de Agua Prieta. Su fotografía y datos generales han sido difundidos para facilitar su identificación, mientras que las autoridades solicitan máxima difusión del caso.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, Yaileen Alexa es de tez morena clara, complexión delgada, ojos cafés grandes y cabello castaño oscuro, de longitud media y textura crespa. Su estatura aproximada es de 1.50 metros y su peso de 43 kilogramos. Entre sus señas particulares, la institución indicó que destaca un tatuaje en la muñeca izquierda con las iniciales 'AM' y el uso de brackets, detalles que son clave para agilizar su localización.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a YAILEEN ALEXA AGUILAR MEDRANO. Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la dependencia estatal en redes sociales.

De manera extraoficial, un reporte en redes sociales señaló que la joven vestía una blusa color azul cielo, un pantalón y una chamarra de color negro al momento de ser vista por última en el mencionado municipio, aunque no se tienen mayores datos con respecto a su desaparición. Por su parte, familiares, amigos y autoridades mantienen la esperanza de recibir información que permita ubicarla sana y salva lo más pronto posible.

La Comisión de Búsqueda solicita que cualquier información sea comunicada al número telefónico 662-229-7369, a las líneas de emergencias del 9-1-1 o al correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Las autoridades de Sonora reiteran el llamado a la ciudadanía a colaborar y recuerdan que cada dato, por mínimo que parezca, puede ser fundamental para que Yaileen Alexa Aguilar Medrano pueda reunirse con sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui