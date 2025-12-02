Alerta en Nogales: Fuerte incendio cerca de garita fronteriza moviliza a cuerpos de emergencia

Nogales, Sonora.- Durante la tarde noche de este martes 2 de noviembre, se registró una intensa movilización de los servicios de emergencia en la colonia Buenos Aires, de Nogales, tras el reporte de un incendio en una zona de alta afluencia vehicular y peatonal. Los hechos ocurrieron poco antes de las 18:00 horas sobre la calle Adolfo Ruiz Cortínez, en una construcción que se encuentra en estado de abandono.

El siniestro tuvo lugar a un costado del club de pensionados del Isssteson y a escasos metros de la garita internacional peatonal. Debido a la naturaleza de los materiales en el interior del inmueble, el fuego se propagó con rapidez, generando llamas que alcanzaron una altura aproximada de 14 metros, así como una densa y enorme columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la ciudad fronteriza.

Ante la magnitud del suceso, personal del Departamento de Bomberos de Nogales acudió al sitio para iniciar las maniobras de sofocación y evitar que el fuego se extendiera a los locales colindantes. Como medida de seguridad y siguiendo los protocolos de protección civil, se procedió al desalojo preventivo de los lugares aledaños. Por su parte, elementos de la Policía Municipal de Nogales se encargaron de resguardar la zona.

Incendio en la calle Elías en Nogales, Sonora. pic.twitter.com/ydLwuuJJ9X — César Barrón (@barron_cesar) December 3, 2025

El lugar fue acordonando para facilitar el trabajo de los 'tragahumo' y restringir el paso a civiles. Por el momento, no existe reporte de personas lesionadas ni víctimas mortales, limitándose el saldo a daños materiales en la estructura abandonada. Hasta el cierre de esta edición, se desconocen los motivos exactos que originaron el fuego. Se espera que las autoridades competentes realicen los peritajes correspondientes para determinar las causas del incidente.

Fuerte incendio cerca de la garita de #Nogales.



Se registra un incendio estructural de gran magnitud al final de la calle Elías, muy cerca de la garita peatonal en Nogales, #Sonora. El fuego consume un local abandonado, lo que ha generado una intensa movilización de bomberos y… pic.twitter.com/wM0uJnTxxK — Omar Acuña - Noticias (@oacunanoticias) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui