Balacera en Cajeme: Intentan ejecutar a chofer de plataforma y caen cinco presuntos sicarios

Cajeme, Sonora.- Durante la tarde de este martes 2 de diciembre de 2025 se reportaron detonaciones de arma de fuego en la comisaría Cócorit, al norte de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, lo que generó la movilización de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Los primeros reportes indican que se registró el intento de ejecución de una persona, lo que derivó en la detención de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en la región.

De acuerdo con un informe preliminar, los supuestos delincuentes habrían intentado privar de la vida a un conductor de plataforma, cuya identidad no ha trascendido; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si la víctima consiguió sobrevivir al ataque. Posteriormente se activó el Código Rojo tras recibir una alerta a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad en el mencionado sector.

Las acciones culminaron con la aprehensión de cinco personas, supuestamente miembros de un grupo criminal, en un domicilio situado en el cruce de las calles 5 de Mayo y Argentina, en la comisaría de Cócorit en posesión de armas cortas y largas. El área quedó acordonada y resguardada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) también se presentó en el sitio para participar en el operativo. Finalmente, las autoridades trasladaron a los cinco sospechosos a las instalaciones del Centro Integral de Procuración de Justicia, en donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quien se encargará de realizar las respectivas averiguaciones para esclarecer los hechos.

Violento inicio de diciembre

El inicio de diciembre ha estado marcado por la tenencia violenta con la que se cerró el pasado mes de noviembre, en el cual, según cifras extraoficiales, se registraron un total de 49 ataques armados en diferentes sectores de Ciudad Obregón, así como en el Valle del Yaqui. Derivado de estos hechos violentos, medios locales reportaron un total de 36 personas ejecutadas, así como 20 personas lesionadas que fueron atendidas en nosocomios de la localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui