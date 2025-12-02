'Cali', líder criminal de Los Cromo, es capturado en Oaxaca; tenía arsenal y equipo táctico

Oaxaca, Oaxaca de Juárez.- Este martes 2 de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la detención de un sujeto identificado como Carlos 'N', jefe de plaza de Los Cromo, organización que opera en Oaxaca. De acuerdo con información extraoficial, este hombre pertenece a uno de los grupos criminales más peligrosos de esta zona de la República Mexicana.

Es necesario destacar que en la labor participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron un cateo en un inmueble ubicado en el Rancho El Llano, en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

En este sitio, además del imputado, se encontraron seis armas largas, 27 cargadores, 760 cartuchos útiles, 13 chalecos balísticos, 19 cascos balísticos, 14 pares de botas, diverso equipo táctico y 54 dosis de metanfetamina. Tanto el detenido como lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien posteriormente se encargará de definir su situación jurídica.

Equipo encontrado en el lugar

"Como parte de la Operación Sable, este año han sido detenidas 58 personas vinculadas a esta red criminal, fortaleciendo la seguridad en Oaxaca", destacó la dependencia en un comunicado. En otro asunto, también se dieron a conocer los resultados del 1 de diciembre de 2025 de la Operación Frontera Norte: "Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos".

El Gabinete de Seguridad informa los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” del día 01 de diciembre de 2025.https://t.co/6z62X8cHVQ pic.twitter.com/7IoXEwApGX — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 2, 2025

En primera instancia, en Baja California, específicamente en Tijuana, se aseguraron tres armas de fuego, 29 cartuchos, dos cargadores y un inmueble. Posteriormente, en Rosarito, se detuvo a cinco personas y se incautaron ocho armas de fuego, cinco cargadores y 178 cartuchos. En cuanto a Sonora, los municipios involucrados fueron Magdalena, donde se capturó a una persona y se aseguraron 13 envoltorios con metanfetamina y nueve con marihuana, así como Nogales, donde un sujeto fue aprehendido por portar 97 dosis de cocaína y dinero en efectivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui