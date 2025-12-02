Ciudad Obregón: Identifican a presuntos responsables de secuestro en la colonia Valle Dorado

Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de un operativo coordinado entre la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de Marina (Semar), se concretó la detención de dos personas del sexo masculino vinculadas al secuestro de una persona en un domicilio de la colonia Valle Dorado, ubicada al suroriente de Ciudad Obregón, Sonora. En un informe oficial se precisó que la víctima estuvo retenida durante al menos diez días y estuvo maniatada de sus manos con la ayuda de un candado.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el despliegue policial se ejecutó tras recibir una alerta por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), en la cual se reportaron movimientos sospechosos en una vivienda de la citada demarcación. Al arribar al lugar, los agentes localizaron a dos sujetos afuera del inmueble, uno de los cuales portaba un arma de fuego.

Al notar la presencia policial, los presuntos secuestradores intentaron refugiarse en la propiedad, por lo que los elementos de las diferentes corporaciones intervinieron y lograron asegurar a los dos sospechosos, identificados como Carlos 'N.', de 29 años de edad, y Abel 'N.', de 23 años. Una vez en el interior de la propiedad, los uniformados localizaron a un masculino que afirmó estar privado ilegalmente de la libertad, retenido y controlado por los detenidos.

Los detenidos fueron identificados como Carlos 'N.', de 29 años de edad, y Abel 'N.', de 23 años.

Los individuos aprehendidos, así como el arma decomisada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y definir la situación jurídica de ambos implicados. En primera instancia se informó que el rescate se realizó el lunes 1 de diciembre de 2025 sobre la calle Valle Girasol, entre Paseo Miravalle y Yoreme.

Extraoficialmente medios locales indicaron que, alrededor de las 07:00 horas del lunes, vecinos del sector escucharon detonaciones de arma de fuego y, a través de una denuncia anónima, se reportó la privación ilegal de la libertad de un civil en la colonia Valle Dorado. Fue en ese momento que se activó el Código Rojo y, a través de una orden de cateo, se ingresó a la propiedad para efectuar las acciones anteriormente mencionadas.

Trascendió que la víctima tenía al menos diez días privado ilegalmente de la libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui