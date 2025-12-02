Código Rojo en Sonora: Sicarios DISPARAN y se llevan por la fuerza a un hombre en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes 1 de diciembre se vivieron momentos de tensión y pánico en el norte de Hermosillo, luego de que autoridades de los tres niveles de Gobierno de Sonora y del Ejército mexicano desplegaran un amplio operativo tras el reporte de la privación ilegal de la libertad de un hombre, cuyo nombre se desconoce. En la vía pública quedó prendido en vehículo en el que viajaba la víctima.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas del lunes 1 de diciembre de 2025, sobre la avenida Miguel Negrete y Costa de Hermosillo, en la colonia Virreyes. Testigos señalaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, que un grupo de individuos fuertemente armados interceptó a un hombre que viajaba en un vehículo spark particular color gris.

Según el relato de los habitantes del sector, la víctima fue obligada a descender del automóvil mientras el motor seguía encendido. Acto seguido, fue subida por la fuerza a otra unidad, mientras en el lugar se escuchó al menos una detonación de arma de fuego.

Ante la denuncia, se activó un Código Rojo, lo que llevó a una rápida respuesta por parte de las autoridades. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Las autoridades realizaron recorridos y aseguraron la zona donde quedó el vehículo de la víctima, aún encendido, buscando indicios que permitan esclarecer la mecánica del hecho. A la fecha de publicación de esta nota, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del hombre privado de la libertad ni el rumbo que tomaron los responsables.

Investigación en curso

La FGJES ya inició las primeras diligencias para establecer lo ocurrido y dar con los responsables. Sin embargo, hasta esta mañana no se ha difundido información adicional sobre la posible localización de la víctima o avances en la búsqueda. El área se mantiene bajo vigilancia para evitar nuevos incidentes, mientras que los vecinos de la colonia Virreyes expresaron preocupación por el incremento de hechos violentos en las últimas semanas.

