Desaparecido en Hermosillo: Búsqueda incesante para encontrar a Miguel Ángel de 22 años

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha de localización para dar con el paradero de Miguel Ángel Ballesteros Jáquez, un joven de 22 años de edad reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo. Según el informe oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado sábado 27 de 2025 en la colonia Miguel Hidalgo. Desde ese momento sus familiares han expresado preocupación por su integridad.

De acuerdo con los datos proporcionados por el organismo, Miguel Ángel es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.65 metros, pesa cerca de 64 kilogramos y presenta una complexión delgada. Es de tez morena clara, tiene cabello castaño oscuro y ojos cafés pequeños. Entre los rasgos que pueden facilitar su identificación, la institución indicó que posee una boca pequeña y labios delgados, así como un rostro delgado y cabello de longitud mediana.

Con respecto a sus señas particulares, la ficha señala que presente diversos tatuajes, especialmente uno en el antebrazo derecho con la imagen de San Judas Tadeo, además de que posee distintos nombres en su piel como 'José Gilberto Molina Ballesteros', 'Bryan Molina Ballesteros', 'Juan Pedro López', 'Silvana López' y 'Constanza López'. Además se explicó que tiene tatuada una letra 'R' y un número '5' en la mano izquierda.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a MIGUEL ANGEL BALLESTEROS JAQUEZ.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

Finalmente, la Comisión de Búsqueda solicita que cualquier información sea comunicada al número telefónico 662-229-7369 o al correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Las autoridades de Sonora reiteran el llamado a la ciudadanía a colaborar y recuerdan que cada dato, por mínimo que parezca, puede ser fundamental para que el joven hermosillense pueda estar pronto en casa y con seres queridos.

En otro caso atendido, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la desaparición de Juan Carlos Foncerrada Ruiz, un hombre de 30 años que está cursando sus estudios en la Universidad de Sonora (Unison) de Hermosillo. Juan Carlos es originario del municipio de Empalme y reside actualmente en una Casa del Estudiante en la capital sonorense y se desconocen los detalles en torno a su ausencia.

