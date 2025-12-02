Deudas impagables y violencia: Caen dos que usaban casa financiera para extorsionar en Edomex

Tultitlán, Estado de México.- En el combate a los delitos financieros y de extorsión en el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención y procesamiento de dos personas. En una reciente resolución judicial, la dependencia obtuvo la vinculación a proceso de dos individuos identificados como Pablo Jaciel 'N', alias 'La Barbie', y Carlos Alberto 'N'. Ambos sujetos son señalados como probables integrantes de una organización que operaba bajo la fachada de una sociedad mercantil denominada Crecer, S.A. de C.V., la cual se dedicaba a otorgar créditos bajo la modalidad informal conocida como "gota a gota".

Las investigaciones, conducidas por el Ministerio Público, apuntan a que esta supuesta empresa financiera funcionaba mediante un esquema coercitivo en el municipio de Tultitlán. El modus operandi identificado por las autoridades consistía en ofrecer inyecciones de capital rápido y sin aval a ciudadanos que, por diversas razones, no tienen acceso a la banca tradicional. Sin embargo, una vez otorgado el dinero, se establecían plazos de pago y tasas de interés arbitrarias.

De acuerdo con la carpeta de investigación, cuando los deudores incurrían en algún retraso, la estructura de cobranza cambiaba drásticamente hacia métodos ilegales. Se presume que los integrantes de este grupo trasladaban a los deudores a un inmueble localizado en la colonia Las Rosas, en Tultitlán, donde se utilizaba la intimidación física y psicológica para exigir la liquidación total de los montos reclamados. Hay que mencionar que el fenómeno de los préstamos "gota a gota" representa un esquema de alto riesgo financiero y seguridad personal.

Según datos proporcionados en el contexto de estas detenciones, las víctimas suelen recibir montos que oscilan entre los 2 mil y los 60 mil pesos sin la firma de contratos regulados. El problema subyace en los intereses, que superan por mucho a los de las instituciones formales, alcanzando tasas de entre el 20 y el 50 por ciento en plazos muy cortos. Esta estructura matemática hace que la deuda sea prácticamente impagable para muchos usuarios, generando una situación de morosidad que los grupos delictivos aprovechan para iniciar actos de extorsión.

En el caso particular de Pablo Jaciel 'N', alias 'La Barbie', a quien las autoridades identifican como uno de los posibles líderes de esta célula, su detención deriva de una investigación por secuestro exprés con fines de extorsión. Los hechos imputados refieren que este sujeto, acompañado de otros dos individuos, interceptó a una persona para ofrecerle un crédito. Ante la negativa de la víctima, la situación escaló a la privación ilegal de la libertad; la víctima fue amenazada con armas de fuego y trasladada a un inmueble donde fue agredida físicamente para exigirle dinero a cambio de su liberación.

Previamente, en el mes de octubre, se difundió material videográfico en diversos canales de comunicación donde presuntamente se observa a este individuo y a otros miembros del grupo agrediendo a una persona por retrasos en los pagos, lo cual formó parte de los elementos de prueba recabados. Por otro lado, la situación jurídica de Carlos Alberto 'N' está vinculada a un evento de extorsión ocurrido en agosto. La narrativa de los hechos establece que este individuo otorgó un préstamo inicial de 3 mil pesos a una víctima, quien firmó un pagaré con un plazo de liquidación de 13 días.

#AProceso

OBTIENE #FiscalíaEdoméx VINCULACIÓN A PROCESO EN CONTRA DE DOS SUJETOS POR SU PROBABLE INTERVENCIÓN EN EL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO Y EXTORSIÓN EN LA MODALIDAD “GOTA A GOTA”



Por su posible intervención en el delito de extorsión, la #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación… pic.twitter.com/FZVGj9sPEY — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 2, 2025

Al no poder cubrir el monto en el tiempo estipulado y solicitar una prórroga, la naturaleza de la deuda cambió. El imputado presuntamente amenazó a la víctima con un arma de fuego, transformando el cobro del préstamo en una exigencia de "derecho de piso", demandando una cuota semanal de mil pesos bajo amenaza. Tras la presentación de las pruebas por parte de la Fiscalía estatal, la autoridad judicial determinó la situación legal de ambos detenidos.

Para Pablo Jaciel 'N', el Órgano Jurisdiccional dictó auto de vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. En contraste, para Carlos Alberto 'N', un juez de Distrito con sede en Cuautitlán estableció medidas cautelares distintas tras analizar los elementos aportados. El imputado deberá presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (Cemeca), portar un brazalete electrónico de localización y cubrir una garantía económica de 200 mil pesos. Para este caso, se otorgó un mes para la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui