Doble crimen sacude a Jalisco: Apuñalan a un hombre sin hogar y otro muere por golpes y pedradas

Guadalajara, Jalisco.- La madrugada de este martes 2 de diciembre de 2025 ocurrió una tragedia tras reportarse a las autoridades la presencia de un hombre herido en las calles Chabacano y Guamúchil, en la colonia Fresno, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con información extraoficial, todo parece indicar que la víctima, de aproximadamente 40 a 50 años de edad, era una persona en situación de calle.

Según diversos reportes, algunos miembros de la comunidad aseguraron que en algún momento escucharon gritos de ayuda; sin embargo, es necesario aclarar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, aún no hay detenidos ni sospechosos, pero las autoridades locales ya investigan el móvil del crimen, por lo que se espera que en las próximas horas haya una actualización.

Una vez que arribaron al sitio los policías municipales, se encontraron con que el sujeto había recibido al menos cinco heridas producidas por un cuchillo en distintas partes del cuerpo, pues se dice que fue atacado por la espalda. De inmediato, los agentes acordonaron la zona para evitar que se contaminaran las pruebas, en espera de la llegada de la Fiscalía del Estado para que llevara a cabo las investigaciones correspondientes.

Las autoridades siguen investigando

En otro asunto, esta mañana a muy temprana hora se registró un fuerte operativo policiaco en la colonia Rinconada de la Calma, en el municipio de Zapopan, luego de localizarse el cuerpo sin vida de un hombre en el cruce de Monte Morelos y la avenida Cruz del Sur. Fueron civiles quienes avisaron a la línea de emergencia 911 que en el sitio mencionado había un individuo tirado en plena vía pública.

#Seguridad | 'Cali', líder criminal de Los Cromo, es capturado en Oaxaca; tenía arsenal y equipo táctico uD83DuDEA8https://t.co/GzWVtoDkji — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Al llegar los paramédicos, se percataron de que ya no contaba con signos vitales. En lo que respecta a la víctima, de entre 45 y 50 años, presentaba una contusión craneoencefálica severa, así como múltiples golpes en diversas zonas. Una de las hipótesis más fuertes es que fue asesinado a pedradas. En nuestro medio de comunicación como siempre daremos especial seguimiento a esta noticia.

Fuente: Tribuna del Yaqui