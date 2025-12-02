Edomex: VIDEOS exhiben a diputado del PT fuera de control en Metepec; enfrenta denuncia ante la FGR

Metepec, Estado de México.- Este martes 2 de diciembre de 2025, el periodista Carlos Jiménez compartió en su perfil de X (antes Twitter) un dato bastante curioso que involucra directamente al diputado federal Wblester Santiago Pineda, integrante del Partido del Trabajo (PT), pues publicó un par de videos donde se observa al funcionario en actitudes que muchos consideran cuestionables.

En el material, que supuestamente fue grabado el sábado 29 de noviembre alrededor de las 02:00 horas, se afirma que el hombre se encontraba en estado de ebriedad, por lo que en las imágenes se le aprecia visiblemente furioso discutiendo con el personal de una plaza comercial en Metepec, Estado de México. La situación escaló a tal grado que no solo les lanzó insultos, sino que incluso se atrevió a realizar destrozos.

Por supuesto, en redes sociales la gente se indignó, pues aseguran que esa no es la manera en que debe comportarse, sobre todo tratándose de un servidor público. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni Wblester Santiago ni el partido que lo representa se han pronunciado sobre el tema; sin embargo, en TRIBUNA estaremos como siemprecomo al pendiente de cualquier actualización.

Tiene una denuncia ante la FGR en su contra

El mismo comunicador mencionó que el político ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). No es la primera ocasión en que se ve envuelto en un escándalo, ya que, según medios locales, al diputado se le vinculó con un esquema de contratos presuntamente irregulares correspondientes al Estado de México y al municipio de Cuautitlán.

“SOY DIPUTADO de AQUi, HIJO de TU PUTA MADRE”

El tipo ebrio, violento q suelta golpes e insultos es el Diputado del @PTnacionalMX Wblester Santiago @UblesterSantiag

Salió BRIAGO de la cantina La 20 y con sus Escoltas agredió a así a guardias de una plaza en @MetepecGobierno pic.twitter.com/C8Rw6K9YsX — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 2, 2025

Retomando el tema inicial, en uno de los clips el lenguaje que utiliza Wblester es denigrante: "¿Quién cuida el estacionamiento? Hijo de tu p*** madre". Los trabajadores, quienes llevan un chaleco con el logo de la compañía para la que laboran, guardan silencio, y en ese momento los acompañantes del sujeto intentan detenerlo para evitar un conflicto mayor: "¡Soy el diputado de aquí, hijos de su p*** madre, mi***!".

SALIÓ VIOLENTO y PREPOTENTE el @DiputadosPTmx

El tipo BRIAGO q se pone loco y q dañó unas escaleras eléctricas es el diputado federal Wblester Santiago Pineda del @PTnacionalMX

Así se puso en una plaza de Metepec.

Ya lo denunciaron en @FiscaliaEdomex



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/AlknhXEdDZ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui