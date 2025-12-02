Fallece adulto mayor en Coahuila tras chocar contra un árbol; ataque cardíaco sería la causa

Ramos Arizpe, Coahuila.- La mañana de este martes 2 de diciembre de 2025 se reportó la muerte de un hombre, de aproximadamente 60 años de edad, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, luego de presuntamente sufrir un infarto e impactar su vehículo a la altura de la colonia Quinta Manantiales. El accidente ocurrió en el cruce de la calle Río Mixcoac y calzada Salto del Agua, a un costado de una tienda de conveniencia.

De acuerdo con información recabada por Telediario Monterrey, el sexagenario recibió maniobras de RCP por parte de paramédicos y un médico especialista de la clínica 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque los esfuerzos no fueron suficientes para salvarle la vida. Testigos del hecho señalaron que el vehículo se salió de control y se impactó contra un árbol, por lo que se notificó a los servicios de emergencias.

A su llegada, paramédicos de Protección Civil Municipal y Bomberos de Ramos Arizpe realizaron la respectiva valoración del adulto mayor, que supuestamente todavía presentaba pulso, razón por la que se decidió efectuar un traslado de urgencia a la clínica del IMSS 88. Durante el trayecto, el personal médico realizó un monitoreo constante del estado del conductor y prepararon los procedimientos necesarios para su ingreso inmediato al área de urgencias.

Una vez en el citado nosocomio, los especialistas, con ayuda de los elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe, realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se prolongaron durante varios minutos debido a la gravedad del caso y la sospecha de un ataque cardíaco previo al choque. A pesar de que se llevaron a cabo las maniobras necesarias, el individuo identificado como Rafael Oyervides, de 60 años de edad, fue declarado sin vida.

La zona fue asegurada por agentes de la Policía Municipal, mientras se llevó a cabo el procedimiento correspondiente y se notificó a sus familiares. Finalmente, el cuerpo fue trasladado hacia el anfiteatro de la localidad, en donde se le practicarán las pruebas de ley y posteriormente será entregado a sus seres queridos para que se realicen los respectivos servicios funerarios.

