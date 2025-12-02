FUERTE ACCIDENTE en Ciudad Obregón: No hace alto y chocan dos motociclistas en boulevard Ramírez

Ciudad Obregón, Sonora.- A mediodía, como a las 14:30 horas, de este martes 2 de diciembre de 2025 en Ciudad Obregón, pues se registró un fuerte accidente entre el boulevard Ramírez en su cruce con la calle Chihuahua, en la colonia Reforma, donde dos motociclistas chocaron.

De acuerdo con los hechos, la motocicleta de color blanco iba circulando de sur a norte por la calle Chihuahua y no hizo alto cuando cruzaba el boulevard Ramírez, por lo que se impactó contra otra moto que iba de poniente a oriente. Las autoridades no reportaron personas lesionadas por fortuna, por lo que no se requirió de personal de la Cruz Roja.

Al lugar llegaron elementos de Tránsito Municipal de Cajeme que tomaron nota de los hechos para el deslinde de responsabilidades, por lo que se llegó a la conclusión de que los únicos daños registrados por este evento son materiales. El tráfico de la zona estuvo lento como por 30 minutos y, posterior a la toma de lo sucedido, se regularizó.

Este cruce, el del boulevard Ramírez y calle Chihuahua, es uno de los cuales registra más accidentes viales en Ciudad Obregón, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los señalamientos y mantener la distancia adecuada para evitar accidentes.

Camioneta se estrella contra una vivienda al oriente

En otro accidente automovilístico que tuvo lugar en Ciudad Obregón, fue la noche del pasado lunes 1 de diciembre cuando el tripulante de una camioneta Dodge Durango, color blanco y modelo reciente, terminó impactado contra la fachada de un domicilio particular. A pesar del fuerte impacto, por fortuna no se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales en dos unidades involucradas.

El conductor de esta camioneta se desplazaba de norte a sur por la calle Bartolomé Delgado, cuando sufrió el desprendimiento total de uno de los neumáticos, en hechos ocurridos en la colonia El Campanario, en el mencionado sector de la localidad. Trascendió que al llegar al cruce con la calle Santa Cecilia, la vagoneta presentó una falla mecánica y esto originó que la llanta saliera proyectada junto con la horquilla.

Fuente: Tribuna del Yaqui