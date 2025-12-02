Grupo armado comete triple asesinato en supuesto punto de venta de drogas en Nuevo León

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Durante la mañana de este martes 2 de diciembre de 2025 se reportó un triple homicidio a balazos en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Floridos Bosques del Nogalar, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. De acuerdo con versiones extraoficiales, el inmueble en el que ocurrió el ataque armado, que consta de diferentes habitaciones, operaba como punto de venta de drogas.

Según información proporcionada por Milenio, los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas, cuando sujetos armados irrumpieron en la propiedad situada sobre la calle Francisco Villa, entre Durango y Tabasco, en donde se encontraban los tres individuos. Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Carlos 'N.', de 32 años de edad; Arnold 'N.', de 24 años, y John 'N.', de 35, cuyos cuerpos quedaron en la segunda planta de la vivienda.

Fuentes policíacas indican que por la manera en la que se cometió el asesinato múltiples, la primera línea de investigación se centra en un posible ajuste de cuentas por cuestiones relacionadas con el narcomenudeo. Luis Carlos 'N.', uno de los occisos y cuya familia radica en la colonia José López Portillo, mantenía resguardo domiciliario en el sitio donde ocurrieron los hechos, pues era investigado por actividades de narcomenudeo.

Deja ataque armado triple homicidio en San Nicolás, movilización se da en la calle Tabasco de la colonia Floridos Bosques del Nogalar, lugar es señalado como un supuesto punto de venta de droga @joluisgarcia @JulioCesar_Cano @nmasmonterrey @MtyFollow pic.twitter.com/I5VYDGMahO — Ray Elizalde (@rayelizalder) December 2, 2025

Con respecto a Arnold 'N.', el reporte señala que también habitaba en la colonia José López Portillo, una demarcación aledaña al lugar en el que se registró el triple homicidio y en el que acostumbraba a reunirse con amigos. Testigos relataron que el crimen fue ejecutado por un grupo fuertemente armado de seis personas, aún sin identificar, quienes transitaban a bordo de un automóvil compacto de color blanco y en una motocicleta.

De forma rápida, los atacantes subieron por una escalera frontal y llegaron hasta los cuartos en los que se encontraban los hoy occisos, a quienes les dispararon a corta distancia en repetidas ocasiones. Tras cometerse el crimen, elementos de la Policía Municipal y agentes ministeriales para cumplir con las diligencias correspondientes. Finalmente, los cadáveres fueron retirados y trasladados hacia el anfiteatro de la localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui