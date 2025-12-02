Iba bien cargado: Cae sujeto con casi 100 envoltorios de droga en pleno Centro de Nogales

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desplegaron operativo ayer lunes que resultó en la detención de una persona del sexo masculino y el decomiso de probable narcótico. Los hechos se registraron durante recorridos de patrullaje en las inmediaciones de la colonia Centro, de la ciudad de Nogales.

En dicho lugar, los oficiales interceptaron en la vía pública a un sujeto identificado como Iván 'N', de 36 años de edad. Tras realizarle la inspección correspondiente, las autoridades encontraron en su posesión un total de 97 envoltorios que contenían una sustancia granulada, cuyas características físicas coinciden con las de narcóticos sintéticos, motivo por el cual se procedió al aseguramiento inmediato del material.

Siguiendo el protocolo legal establecido, los agentes informaron al detenido sobre sus derechos constitucionales antes de proceder con su traslado a la Secretaría de Seguridad Pública. Tanto el individuo como la evidencia recolectada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación legal del implicado por el delito de narcomenudeo.

Finalmente, la Policía Estatal señaló que con esta acción reitera la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la seguridad en la región. También exhortaron a la población a utilizar las líneas de contacto oficiales, recordando que el número 089 está disponible para realizar denuncias de forma totalmente anónima, mientras que la línea 9-1-1 debe utilizarse para la atención inmediata de emergencias.

En otro hecho reciente registrado durante la noche del pasado domingo 30 de noviembre, una pareja fue detenida en posesión de arma de fuego durante una recorrido de vigilancia efectuado por elementos de la Policía Municipal en la colonia Lomas de Nogales. Los sospechosos fueron detectados por los agentes cuando se encontraban a bordo de un automóvil Nissan Altima, color dorado y modelo atrasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui