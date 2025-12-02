Le dieron dos balazos: En plena vía pública de la GAM, sujetos armados MATAN a motociclista

Ciudad de México.- La noche de este lunes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como oficiales de la Guardia Nacional, participaron en un nuevo operativo realizado en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), luego de que se reportara un ataque armado contra un motociclista que circulaba por calles de la zona. Por desgracia, la víctima murió tras recibir dos balazos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer en noche, lunes 1 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, sobre la avenida Ángel Albino Corzo, casi en el cruce con Norte 92, en la colonia Gertrudis Sánchez, en la capital mexicana. Testimonios preliminares señalan que la víctima, un hombre de aproximadamente 25 años, fue alcanzado por disparos mientras manejaba su motocicleta, lo que lo llevó a perder el control y derrapar.

Los hechos ocurrieron este lunes en la GAM. Foto: Twitter

Lo anterior lo llevó a impactarse contra un vehículo plateado que se encontraba en la zona. Mientras, los sicarios que lo agredieron huyeron hacia una dirección desconocida. Testigos que presenciaron la balacera dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Cuando los primeros oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron, encontraron al motociclista ya inconsciente y con visibles lesiones producidas por arma de fuego, por lo que pidieron apoyo a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Al llegar, los socorristas confirmaron que el joven presentaba dos heridas de bala que le habían provocado la muerte antes de recibir atención médica.

A unos metros del cuerpo quedó la motocicleta sin placas, así como un automóvil Honda Accord con daños en la parte frontal producto del impacto. El área fue acordonada por policías capitalinos, quienes más tarde entregaron la escena a peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). El personal especializado realizó el levantamiento de indicios, tomó fotografías de la escena y recabó evidencia para determinar la mecánica del ataque.

#AlMomento | Motociclista fue atacado a balazos sobre la avenida Ángel Albino Corzo, esquina con Norte 92, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que la víctima terminó derrapándose y chocando con un automóvil.



Créditos: Jorge Becerril pic.twitter.com/TuXeFWlceL — @telediario (@telediario) December 2, 2025

Además, se dio aviso al Ministerio Público, que ya inició la carpeta de investigación correspondiente. Como parte de las diligencias iniciales, agentes revisaron cámaras de videovigilancia cercanas para tratar de identificar a los responsables y ubicar la ruta de escape. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con la indagatoria para esclarecer lo sucedido.

Fuente: Tribuna del Yaqui