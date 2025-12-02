Lo subieron a la fuerza a un auto para cobrarle una deuda; detienen a implicado en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un hombre identificado como Guillermo Enrique 'N', de 34 años de edad, fue capturado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo agravado. Tras las audiencias correspondientes, el órgano judicial formuló la imputación formal y concedió la medida cautelar de prisión preventiva justificada, vinculándolo a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo agravado.

Los elementos probatorios integrados en la carpeta de investigación sitúan los hechos en marzo de 2023 en Hermosillo. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el incidente tuvo lugar en un taller mecánico localizado en la colonia San Benito, de la capital sonorense. En dicho sitio, el acusado, en complicidad con un segundo individuo, interceptó a la víctima, identificada como Héctor Francisco 'N'.

Mediante el uso de la fuerza, obligaron al afectado a abordar un vehículo tipo sedán de color negro, restringiendo así su libertad de tránsito y poniéndolo en situación de vulnerabilidad. Durante el traslado, los agresores confrontaron a la víctima bajo el argumento de una presunta deuda económica derivada de la reparación de un automóvil. Aprovechando la situación de indefensión de Héctor Francisco 'N', Guillermo Enrique 'N' lo quitó su billetera.

De ahí sustrajo la cantidad de 11 mil pesos en efectivo. Posteriormente, tras recorrer varias calles de la ciudad, los sujetos procedieron a liberar a la víctima, no sin antes agredirlo físicamente y amenazarlo con futuras represalias si no entregaba más dinero. Un factor determinante para la imposición de la medida cautelar fue el historial delictivo del imputado. Los registros oficiales indican que Guillermo Enrique 'N' es reincidente.

December 2, 2025

contando con antecedentes penales que datan de los años 2009, 2010, 2014 y 2022, relacionados con delitos como robo simple, robo de vehículo y delitos electorales. Con esta resolución, las autoridades sonorenses buscan garantizar la comparecencia del imputado durante el juicio y proteger la integridad de la víctima, reiterando el compromiso institucional de procesar las conductas que vulneran la seguridad y el patrimonio ciudadano.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora